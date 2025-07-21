Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!

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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda pek çok belediye başkanının tutuklanması tartışma yaratırken, bir de partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan dava, iktidarın yargı sopası salladığı eleştirilerine yol açtı. Ancak kurultay davasının iki kez ertelenip eylül sonuna bırakılması, ardından CHP Genel Merkez Yönetimi’nin olağan kongre takvimini erken başlatıp hızla yıl sonunda bitirme kararı dengeleri değiştirdi. İddiaya göre kurultay davası, iktidar için "kullanışlı malzeme" olmaktan çıktı.

Nefes gazetesinden Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgisine göre; CHP’nin aldığı olağan kongre kararının mahkemenin işini kolaylaştırdığı, davacı amacının da yeni bir kongre yapılmasını sağlamak olması nedeniyle bunun partinin kongre kararıyla karşılandığı belirtiliyor. Yani mahkemenin davayı reddedeceği düşünülüyor.

'HERKEZ ÖZEL'İN ETRAFINDA BİRLEŞTİ'

Kulislerde konuşulanlara göre, kayyım projesinin boşa çıkmasının nedeni siyasi yaklaşımda yaşanan değişiklik. CHP’ye kayyım atanmasına ilişkin sürecin partide çatlak yaratmak amacıyla kurulduğunu öne süren bu kesim, durumun tam tersine dönüp CHP’lilerin Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında kenetlenmesi nedeniyle planların suya düştüğünü söylüyor. Diğer yandan eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında kimsenin durmamasının da etken olduğu konuşuluyor.

'EKONOMİ YÖNETİMİ UYARDI'

CHP’ye kayyım projesinin ortadan kalktığını iddia edenlerin başka bir tezi de ekonomi yönetiminin endişeleri. CHP’ye kayyım atanmasıyla sonuçlanabilecek mahkeme günü beklenirken, ekonomi yönetiminin bizzat Cumhurbaşkanı ile görüşüp, müdahale ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Nefes Gazetesi