Özel'den AKP'lilere 'CHP'ye Üye Olun' Çağrısı: 'Demokrasiye İmrenen Tüm AKP'lileri Davet Ediyorum'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için bulunduğu Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bir gazetecinin kurultay takviminin ilan edildiğini anımsatarak, Trabzon başta olmak üzere teşkilatlarda yeni isimlerin olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi kimin yöneteceğine örgütleri karar verir. Ankara'dan bir dayatmamız olmaz. Mahallelere sandık koyuyoruz biz. Karşıda gördüğünüz apartmanlardaki üyelerimizin mahallelerinde sandık konuluyor. Önce üyeler mahalle delegesini seçiyor. Mahalle delegesi ilçeyi, ilçe ili, il de Genel Merkezi. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir ilçede veya ilde iki aday çıktığında Ankara'ya çağırıp zorla bire indirdiği bir atmosferden mahallelerinde bile sandık koyan bir parti CHP." dedi.

AKP'LİLERİ CHP'YE DAVET ETTİ

"O yüzden Adalet ve Kalkınma Partililerin bunu anlaması güç." diyen Özel, AKP'lileri CHP'ye üye olmaya davet etti. Özel, "Bu demokrasiyi beğenen ve buna imrenen bütün Adalet ve Kalkınma Partilileri, Atatürk’ün kurduğu baba ocağına, CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. AK Parti'nin üyelerini Türkiye'yi yoksulluğa, işsizliğe, gençleri umutsuzluğa iten partiden ayrılıp, baba ocağına dönmeye davet ediyorum." diye konuştu.

'İMAMOĞLU DÖRT KEZ YENDİ'

TBB Başkan Vekili seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in üç kez yarışıp CHP'ye yenildiği sorulan Özel, "Ahmet Metin Genç'e haksızlık yapmayalım. Ekrem İmamoğlu onların Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dört kez üst üste yendi. O yüzden Başkan üzülmesin yani üç kez CHP'ye yenildim diye. O konuda haksızlık olmasın. Yenebilecek olsaydı Tayyip Bey yenerdi zaten" ifadelerini kullandı.

'ALTAN AĞABEYİMİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'le ilgili de konuşan Özel, “Hatırlayacaksınız, 19 Mart darbesine Saraçhane’de direndiğimiz süreçte üç Genel Başkanımız; Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öymen Saraçhane’ye geldiler ve otobüsün üstüne çıktılar. Biz ‘Bir selamlayın, inin’ dedik. İnmediler, 75 dakika orada Saraçhane’de ayakta durdu Altan Ağabey. Sandalye teklif ettiler; ‘Şuraya bir tabure koyalım, oturun’, kabul etmedi. Dimdik ayakta durdu. Kendisinden nezaket öğrendik, kendisinden siyasette çok şey öğrendik." dedi.

Öymen'in yerinin doldurulamaz olduğunu söyleyen Özel, "Çok uzun bir ömrünü çok verimli bir şekilde ve son anına kadar neredeyse, her konuşmamızdan sonra arayıp mutluluklarını bildiren, önerilerini sunan Altan Ağabeyimizi, Genel Başkanımızı çok özleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, gazetecilerin başı sağ olsun, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.” dedi.

Kaynak: ANKA