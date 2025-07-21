Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart’ta tutuklanması üzerine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 28 Mart’ta başkanvekili olurken, Karalar da 5 Temmuz’da gözaltına alınıp daha sonra tutuklandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Zeydan Karalar’dan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önerildi. Bu konuda kendisiyle görüşmeler de yapıldı.

'İKİ GÖREV BİRDEN DOĞRU DEĞİL'

Ancak Başkan Yavaş, başkanlık teklifini reddettiğini bildirdi. Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak iki görevin birden üstlenilmesini uygun görmediğini söyledi.

Siyasetin deneyimli isimlerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aday gösterildi. 16 Temmuz’da yapılan seçimde 131 oy alarak Başkanvekili seçildi.

Kaynak: Sözcü