Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Zeydan Karalar'ın seçildiği TBB Başkanvekilliği, Karalar'ın da tutuklanmasıyla Vahap Seçer'e geçti. Ancak Seçer göreve seçilmeden önce Mansur Yavaş'a teklif götürüldüğü, onun ise reddettiği öğrenildi.

Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart’ta tutuklanması üzerine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 28 Mart’ta başkanvekili olurken, Karalar da 5 Temmuz’da gözaltına alınıp daha sonra tutuklandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Zeydan Karalar’dan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önerildi. Bu konuda kendisiyle görüşmeler de yapıldı.

'İKİ GÖREV BİRDEN DOĞRU DEĞİL'

Ancak Başkan Yavaş, başkanlık teklifini reddettiğini bildirdi. Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak iki görevin birden üstlenilmesini uygun görmediğini söyledi.

Siyasetin deneyimli isimlerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aday gösterildi. 16 Temmuz’da yapılan seçimde 131 oy alarak Başkanvekili seçildi.

Gözler Ona Çevrildi! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Mansur Yavaş'tan En Net Açıklama GeldiGözler Ona Çevrildi! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Mansur Yavaş'tan En Net Açıklama GeldiSiyaset
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez KonuştuMansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez KonuştuSiyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Mansur Yavaş belediye
İbradı-Akseki Yolunda Büyük Tehlike! Meclis'e Taşındı İbradı-Akseki Yolunda Büyük Tehlike! Meclis'e Taşındı
TBMM 1 Ekim'e Kadar Tatile Girdi Meclis Tatile Girdi
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
İBB Operasyonunda Yeni Dalga: Gözaltı Sayısı Arttı İBB Operasyonunda Yeni Dalga! Gözaltı Sayısı Arttı
Meteoroloji'den Kavurucu Sıcak Uyarısı: Gölgede 45 Derece! Meteoroloji'den Kavurucu Sıcak Uyarısı
Bir Elinde Baston, Bir Elinde Silah! Köy Meydanında Dehşet Saçtı Bir Elinde Baston, Bir Elinde Silah! Dehşet Saçtı
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: A'dan Z'ye Herkes Bu Parayı Ödemek Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: A'dan Z'ye Herkes Bu Parayı Ödemek Zorunda