İbradı-Akseki Yolunda Büyük Tehlike! Meclis'e Taşındı

CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın İbradı ile Akseki ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş Mevkii’nde yer alan S şeklindeki keskin virajın oluşturduğu tehlikeyi Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrı yaparak derhal önlem alınması gerektiğini belirtti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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İbradı-Akseki Yolunda Büyük Tehlike! Meclis'e Taşındı
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Yollardaki bozukluk veya tedbirsizlikler nedeniyle trafik kazalarında artışlar olduğu bilinirken, Antalya'daki olası bir tehlike TBMM gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İbradı ile Akseki ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş Mevkii’nde yer alan S şeklindeki keskin virajı işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir çağrı yaptı.

Bilhassa Akseki yönünden gelen araçlar için ciddi risk taşıdığını söylediği bu virajda, bayır aşağı inen yolda aniden başlayan keskin dönüş nedeniyle bugüne kadar çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiğini ifade eden Aykut Kaya, “Araçlar bariyerlere çarpıyor, bazıları da uçuruma yuvarlanıyor” diye konuştu.

'TEHLİKE AZALACAĞINA ARTTI'

Daha önce söz konusu yol güzergahında bir revizyon yapıldığını anımsatan CHP'li Kaya, eğim artırılırken görüş açısının daraldığını söyledi. "Tehlike azaltılacağına daha da büyütüldü” diyen kaya, bölgedeki mühendislik hatalarını işaret etti.

Yaz ayları başta olmak üzere turist taşıyan çok sayıda tur otobüsünden bölge halkına kadar yoğun bir trafiği olan söz konusu yolun derhal yeniden projelendirilmesi ve kaza riskini ortadan kaldıracak çalışmaların başlatılması gerektiğini anlatan Kaya, "Güvenli ulaşım herkesin hakkıdır. Bu ihmal daha fazla can kaybına yol açmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı derhal göreve çağırıyorum" dedi.

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