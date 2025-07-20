Meclis'te 'Zeytinlik' Kavgası! AKP'li Vekil Muhalefete Saldırdı

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Zeytinlik alanların maden faaliyetlerine açılmasını öngören tartışmalı yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çok gergin bir atmosferde AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. 199 ret oyuna karşı 255 oyla kabul edilen yasa, “Süper İzin Yasası” şeklinde anılıyor.

Dün Meclis'te zeytinlik yasasına yönelik protestolar sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında da ciddi bir gerginlik yaşandı. Bazı AKP'li milletvekillerinin, protesto eden muhalefet milletvekillerinin üzerine yürüdüğü dahi iddia edildi.

O ANLARI KAYDETTİ

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan yüksek sesli tartışma sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi ve o müdahale anlarını cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi