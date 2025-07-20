Sera Kadıgil'den Altan Öymen Mesajı

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Asla ödün vermediğiniz nezaketinizle, azimle direnmeye devam eden o saygın halinizle hatırlayacağız sizi" ifadelerini kaydetti.

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Sera Kadıgil'den Altan Öymen Mesajı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kadıgil, şunları kaydetti:

"Asla ödün vermediğiniz nezaketinizle, 93 yaşında bile 'banane' demeyen ve azimle direnmeye devam eden o saygın halinizle hatırlayacağız sizi, her zaman. Çok üzgünüm.. Başımız sağ olsun."

Kaynak: ANKA

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