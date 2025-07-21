TBMM 1 Ekim'e Kadar Tatile Girdi

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1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün Genel Kurul'da yapılan son oturumun ardından çalışmalarına 2 aydan fazla bir süre için ara verdi.

Genel Kurul'da dün başlayıp, gece yarısı sona eren birleşimde Sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Tasarı, yapılan oylamayla kabul edilerek yasalaştı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi dolayısıyla, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Normal şartlarda Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyordu.

Genel Kurul'un 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde alınan ve 27 Haziran terihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Meclis'in çalışma süresi uzatılmıştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU ÇALIŞACAK

Ancak TBMM tatile girmiş olsa da “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamındaki komisyonun çalışmaları devam edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde CHP Lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor. Kurulacak ve 35 ila 45 milletvekilinden oluşacak komisyon, yaz tatili süresince aktif şekilde mesai yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi