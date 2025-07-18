Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen 45. Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali’nde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “Ankara’nın yiğit evladı” diyerek teşekkür etmesi, iktidara yakın bazı isimler tarafından eleştirilmişti. Şentürk, konuşmasının çarpıtıldığını ve siyasallaştırıldığını belirterek sessizliğini bozdu.

Sontv’nin Yargıtay kulislerine dayandırdığı habere göre, Şentürk yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, “Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı. Çamlıdere’de doğmuş bir hemşehrim olarak Mansur Bey’e, festivalimize katkılarından dolayı teşekkür ettim. Bu sözlerin siyasallaştırılması son derece yanlış” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali, Çamlıdere’nin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenirken, etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları da dikkat çekmişti. Şentürk’ün Yavaş’a yönelik sözleri, festivalin birlik ve dayanışma ruhunu yansıtmayı amaçlasa da, bazı kesimler tarafından siyasi bir anlam yüklenerek eleştirilmişti.

Kaynak: SON TV