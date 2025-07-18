CHP'li Özgür Karabat 'Çok İddialı Bir Şey Söylüyorum' Diyerek Açıkladı! Siyaset Arenası Bunu Konuşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bazı CHP milletvekillerinin savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı iddiasını ortaya attı, bu durumun milletvekili dokunulmazlığına aykırı olduğunu vurguladı. İşte Karabat'ın iddiasının tüm detayları...

CHP'li Özgür Karabat 'Çok İddialı Bir Şey Söylüyorum' Diyerek Açıkladı! Siyaset Arenası Bunu Konuşacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV’de katıldığı bir programda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Karabat, bazı CHP milletvekillerinin savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde kendilerine bilgiler ulaştığını açıkladı. Bu iddianın, milletvekillerinin Anayasa’nın 83. maddesiyle korunan yasama dokunulmazlığına aykırı olduğunu vurgulayan Karabat, “Çok iddialı bir şey söylüyorum” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

'BU AÇIK BİR İHLALDİR'

Karabat, programda geçmişteki “telekulak” skandallarına atıfta bulunarak, “Toroslarla birlikte o dönem devletin üst düzey bürokratlarının, iş adamlarının dinlendiğine dair konuları tartıştık. Şimdi bize gelen bilgiler, bazı milletvekillerinin, özellikle CHP milletvekillerinin, savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde” dedi. Milletvekillerinin soruşturulmasının özel kurallara tabi olduğunu ve suçüstü hali dışında teknik veya fiziki takibe uğratılamayacağını belirten Karabat, “Bir milletvekili soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Milletvekili dokunulmazlığı var. Bu, açık bir ihlaldir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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