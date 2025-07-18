AKP'li Şamil Tayyar 'Çıbanbaşı' Diyerek Paylaştı... 'Türkiye İçin Bir Tehdit, Önce Bu Kilit Açılmalı'

AKP'li Şamil Tayyar, Suriye'de yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, YPG'yi işaret ederek "Suriye’de çıbanbaşıdır. İsrail’in aparatıdır. Türkiye için tehdittir. YPG’nin pozisyonu netleştirilmeden süreçle ilgili atılacak hiçbir adımın kalıcı sonucu olmaz. Önce bu kilit açılmalı" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
AKP'li Şamil Tayyar 'Çıbanbaşı' Diyerek Paylaştı... 'Türkiye İçin Bir Tehdit, Önce Bu Kilit Açılmalı'
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ederken, uluslararası kamuoyunun tepki göstermeyi sürdürdüğü İsrail, bu kez de Suriye'yi hedef aldı. Önceki gün Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine hava saldırıları düzenleyen İsrail, dün akşam saatlerinde de yeniden Suriye'nin farklı bölgelerini vurdu.

Orta Doğu'da tansiyon daha da yükselirken, Suriye içindeki siyasi durumun ne olduğu da merak konusu oldu. Günlerdir bu konu hakkında birçok değerlendirme yapılırken, son olarak eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tayyar, YPG'yi işaret etti.

'YPG TÜRKİYE İÇİN TEHDİTTİR'

Resmi X hesabından bir açıklama yapan AKP'li Tayyar, "Dürziler. İsrail bayrağı taşıyor. YPG’yi Süveyda’ya davet ediyor. Davut koridorunun açılmasını istiyor... YPG. Ağır silahlarla kenarda bekliyor. Şam yönetimini kınıyor. Suriye ordusuna ‘HTŞ militanları’ diyor. ‘Abdi Mazlum Şam emrini ver’ sloganları atıyor" ifadelerini kullandı.

YPG için "Suriye’de çıbanbaşıdır" diyen Tayyar, "İsrail’in aparatıdır. Türkiye için tehdittir. Tekrar edeyim. YPG’nin pozisyonu netleştirilmeden süreçle ilgili atılacak hiçbir adımın kalıcı sonucu olmaz. Mevzu döner dolaşır burada kilitlenir. Önce bu kilit açılmalı" yorumunu paylaştı.

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