AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, dün CHP'li 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alınması sonrası yaptığı paylaşımla 2 ilin risk atında olduğunu söyledi. Tayyar, tartışma yaratan paylaşımını daha sonra sildi.

Son Güncelleme:
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından sıra diğer CHP'li belediyelere geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Muhittin Böcek akşam saatlerinde tutuklandı.

Yaşananlara tepkiler yükselirken, Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" ifadesini kullandı.

AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti - Resim : 1

'KOMŞUYU DA ETKİLEYEBİLİR'

Şamil Tayyar'ın mesajının devamındaki ifadeler ise daha da dikkat çekti. Tayyar, paylaşımında "Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" sözlerine yer verdi.

Paylaşımı sonrası sosyal medyada tartışma meydana gelen Şamil Tayyar, bir süre sonra bu açıklamasını hesabından sildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek TutuklandıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek TutuklandıGüncel
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı KararıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şamil Tayyar CHP
Son Güncelleme:
Ayrılığı En Zor Atlatan Burçlar Belli Oldu Ayrılığı En Zor Atlatan Burçlar Belli Oldu
Bilim Dünyası Bile Hayrete Düştü: Dondurma ve Süt Ürünleri Kabusunuz Olabilir Bilim Dünyası Bile Hayrete Düştü: Dondurma ve Süt Ürünleri Kabusunuz Olabilir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye Destek: Bütün Belediye Başkanlarımızın Yanındayım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye Destek
CHP Lideri Özgür Özel'den Amasya'da Erken Seçim Çağrısı Özgür Özel'den Amasya'da Erken Seçim Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Elon Musk Amerika Partisi'ni Kurdu: Özgürlüğünüzü Geri Vermek İçin! Elon Musk Amerika Partisi'ni Kurdu
Başakşehir'de Faciadan Dönüldü: Vinç, Park Halindeki 23 Aracı Biçti Başakşehir'de Faciadan Dönüldü: Vinç, Park Halindeki 23 Aracı Biçti
ABD'de Sel Felaketi! Bilanço Ağırlaşıyor: 32 Kişi Öldü, 27 Çocuk Kayıp... ABD'de Sel Felaketi! Bilanço Ağırlaşıyor: 32 Kişi Öldü, 27 Çocuk Kayıp...
CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl? CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı