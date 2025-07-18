Meclis'te Daha Önce Görülmemiş Protesto... CHP'li Semra Dinçer Zeytinlikler İçin Kürsüye Böyle Çıktı!

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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu’nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören torba kanun teklifine karşı çarpıcı bir protestoya imza attı. Dinçer, kürsüye çıplak ayakla ve elinde zeytin dalıyla çıkarak, yasa teklifinin doğaya ve köylüye zarar vereceğini sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasında, zeytinliklerin maden şirketlerine peşkeş çekildiğini savunan Dinçer, “Bu kanun, bu ülkenin vicdanına, doğasına, geleceğine vurulmak istenen bir baltadır” dedi.

'ARAZİLERİN VERİMİNE KİM KARAR VERECEK?'

Dinçer, konuşmasında zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmadığını vurguladı: “Zeytin ağacını kökünden söküp başka bir toprağa taşıdığınızda onu tamamen öldürmeseniz bile yaşatmış olmazsınız. O ağaç, bitkisel hayatta kalır. Toprağını, suyunu, kuşunu, karıncasını taşıyabilecek misiniz? O ağaçlar başka topraklarda tutmaz.”

CHP’li vekil, hükümetin “10 yıl boyunca üreticiye başka zeytinlik verileceği” vaadini de eleştirerek, bu arazilerin köylünün ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağının belirsiz olduğunu, verilecek arazilerin konumunun ve yeterliliğinin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını belirtti. Dinçer, “Köylü, evinden kilometrelerce uzaktaki arazilerde mi zeytinlik bakacak? Bu arazilerin verimine kim karar verecek?” diye sordu.

'DOĞAYI MADEN ŞİRKETLERİNE BAĞLIYORSUNUZ'

Hükümetin çevre politikalarını da sert bir dille eleştiren Dinçer, “Siz, Kazdağları’nda 400 bin ağacı siyanürle altın için katledenlersiniz. Afşin Elbistan’da halkı zehir solutanlarsınız. Akbelen Ormanları’na TOMA’yla girenlersiniz. Karadeniz’de HES’lerle dereleri yok edenlersiniz. Uzungöl’ü beton yığınına çevirenlersiniz. Yeşili ancak doların rengi olduğu müddetçe kıymet verirsiniz” dedi.

Dinçer, zeytinliklerin maden şirketlerine açılmasının, yargının saraya, eğitimin tarikatlara, sağlığın piyasaya bağlanmasının bir devamı olduğunu ifade ederek, “Şimdi de doğayı maden şirketlerine bağlıyorsunuz” diye konuştu.

Dinçer, konuşmasında CHP’nin bu “katliam yasasına” suç ortağı olmayacağını vurguladı ve yasa teklifine “evet” oyu vereceklerin doğa katliamının sorumluluğunu paylaşacağını söyledi. TBMM’deki bu protesto, zeytinliklerin korunması gerektiğini savunan çevre örgütleri ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: ANKA