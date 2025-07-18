CHP Erken Seçim İçin Kolları Sıvadı: Kurultay Davasına Karşı Flaş Hamle... Eğer Sandık Gelirse Her Şey Duracak!

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olası bir erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırarak ilçe ve il kongre sürecini resmi olarak başlattığını duyurdu. Parti yönetimi, 14 Temmuz 2025’te toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla kongre takvimini onayladı. Ancak, erken seçim kararı alınması durumunda kongre sürecinin askıya alınacağı belirtildi.

PARTİ ÖRGÜTLERİNE BİLDİRGE

CHP’nin parti örgütlerine gönderdiği bildirgede, “Tüzüğümüzün 36. maddesi uyarınca, Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2025 tarihli toplantısında ‘Kongreler Takvimi’ başlatılmıştır” denildi. Parti, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Türkiye’deki demokrasi, hukuk düzeni ve ekonomik refahın iktidar tarafından sistemli bir şekilde yok edildiğini vurguladı. Açıklamada, “Büyüyen adalet arayışı, sokakta, mecliste, mahkemelerde ve yurttaşlarımızla kurulan temaslarla eyleme dönüşmekte, CHP iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgası yaratmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Parti, seçim güvenliği konusunda da hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, “Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı bir şekilde başlamış, partimiz tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir” denildi.

İŞTE KONGRE TAKVİMİ

Kongre takvimi ise şu şekilde belirlendi:

13 Ağustos – 7 Eylül 2025: İlçe kongresi delege seçimleri

13 Eylül – 5 Ekim 2025: İlçe kongreleri

11 Ekim – 5 Kasım 2025: İl kongreleri

2026 Yılı Başı: CHP 39. Olağan Kurultayı’nın bu tarihlerde yapılması planlanıyor.

Kongre sürecinde, delege seçimlerinden sonuçlara kadar tüm aşamalarda itiraz mekanizmalarının açık olacağı, itirazların yazılı olarak yapılacağı ve işlemleri durdurmayacağı belirtildi. CHP, bu süreçle hem parti içi demokrasiyi güçlendirmeyi hem de olası bir erken seçime hazır olmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi