Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Tutuklanmıştı! Valilik Duyurdu: Meclis Yeni Vekili Seçecek

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı geçici tedbirle görevden uzaklaştırmasının ardından, İstanbul Valiliği konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Valilik, Şile Belediye Meclisi'nin 21 Temmuz Pazartesi günü toplanarak başkan vekilini seçeceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: DHA