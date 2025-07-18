Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı İçin Çarpıcı Çıkış! 'Yeni Anayasa Şart Değil'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç olmadığını savundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı İçin Çarpıcı Çıkış! 'Yeni Anayasa Şart Değil'
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için yeni bir anayasaya ya da anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını belirterek, tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarında sık sık anayasa değişikliği ve hukuk yorumları yapan Uçum, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda mevcut anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olabileceğini vurguladı.

'ZATEN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLABİLİR'

Uçum, 1 Aralık 2024'te kaleme aldığı bir yazıya atıfta bulunduğu paylaşımında, ‘Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Uçum, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, anayasanın zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üçüncü kez aday olma yolunu açtığını savundu.

'İSTİSNAİ ADAYLIK' VURGUSU

Mevcut anayasa uyarınca TBMM’nin en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde, Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 'istisnai adaylık' olarak tanımlandığını ifade etti. Uçum’a göre bu senaryo, seçimlerin zamanından önce, örneğin 2027’nin son çeyreğinde ya da 2028 başında alınacak bir yenileme kararıyla mümkün hale gelebilir.

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