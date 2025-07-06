Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Referandumu İşaret Etti

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"Terörsüz Türkiye" süreci, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve AKP'nin anayasa çalışmaları derken Türkiye siyasetinde yine hareketli günler yaşanıyor. Gündeme ilişkin siyasilerden sık sık değerlendirmeler gelirken, son dönemde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yorumlarıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum.

Terör örgütü PKK'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan ve aylar süren bir diyalog sonucunda silah bırakmayı kabul etmesi bazı spekülasyonlara yol açtı. Yeni anayasayla alakalı terör örgütünün bazı taleplerinin olduğu iddialarına yazısında değinen Mehmet uçum, bu iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu ve yeni anayasa hedefine zarar verme girişimi olduğunu ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE PAZARLIKSIZDIR'

"Yeni anayasanın Terörsüz Türkiye hedefinin pazarlık unsuru olduğu ve federal yönetime geçiş için istendiği" şeklindeki tartışmanın yalan olduğunu vurgulayan Uçum, bu fikrin ısrarla yayılmaya çalışıldığını ancak Terörsüz Türkiye hedefinin kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız bir şekilde yürürlüğe girmiş bir devlet politikası olduğunu söyledi.

Fesih kararının sonuçlarının pratikte gerçekleşmesini yakın zamanda beklediklerine işaret eden Uçum, Terörsüz Türkiye hedefinde artık geri dönülmez bir yola girildiğinin açık olduğunu belirtti. Mehmet Uçum, asılsız iddialar hakkında "Tüm bu süreçte yeni anayasa konusu Terörsüz Türkiye hedefiyle ‘pazarlık bağlantılı’ hiç bir zaman anılmadı. Zaten görünür ya da olgusal gerçeklikte böyle bir pazarlık söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRATİK SİYASET GÜÇLENECEK'

Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini birliğini hedef alan terörün sona erdirilmesiyle Türkiye’de demokratik siyasetin çok daha güçleneceğini vurgulayan Mehmet Uçum, "En önemlisi terör vesayetinden kurtulan aktörlerin bağımsız demokratik siyaset yapma imkanına kavuşmasıdır. Bu imkanın kıymetini bilmek ve doğru değerlendirmek son derece önemlidir. Ayrıca terörün sonlandığı şartlarda yeni bir anayasayı hayata geçirmenin koşulları daha fazla olgunlaşacaktır" dedi.

Pazarlık iddialarının tek amacının Terörsüz Türkiye hedefine zarar vermek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, "Oysa kararlılıkla bir çok sefer vurgulandığı gibi yeni anayasanın temeli, Cumhuriyetin ve ilk dört maddenin esasları ile demokratik birikimdir. Türkiye’nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği yani üniter yapı vazgeçilemez ilkedir. Üniter yapının siyasi pazarlık için tartışmaya açılması da asla mümkün değildir" sözlerine yer verdi.

"TBMM’nin yeni anayasa yapamayacağı" iddiası için "doktriner gericilik" diye Uçum, "Asli kurucu iktidar ve tali kurucu (kurulmuş) iktidar ayrımına göre ileri sürülen bu görüşe katılmak mümkün değildir. Bu görüşün normatif bir geçerliliği yoktur, genellikle darbe ve savaş gibi yıkıcı örneklere dayandırılan pozitif (olana ait) bir tespittir ve tamamen eskimiştir" diyerek, bugün olağan koşullarda geçerli olan ayrımın halk ve Meclis olduğunu ifade etti.

'REFERANDUM OLMADAN GASP OLUR'

Meclis'in asli kurucu irade olan halk tarafından görevli ve yetkili hale getirildiğinden bahseden Mehmet Uçum, "TBMM iradesi sadece cari anayasayla kurulmuş bir iktidar iradesi değildir. TBMM iradesi sadece anayasal normdan doğan norm iradesi değildir. TBMM’nin iradesi aynı zamanda cari anayasadan önce de varolan sonra da varolacak asli kurucu olan halkın toplumsal ve siyasal temsilciliğinden kaynaklanan norm üstü bir temsil iradesidir" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa yapma yetkisinin, halk tarafından TBMM’ye verildiğinin açık olduğunun altını çizen Uçum, "Yeni anayasa yapma hakkı halka ait olduğu için TBMM’nin, halkın verdiği görev gereği, yapacağı yeni anayasayı hangi oy sayısıyla kabul ederse etsin halkın onayına sunması yeni anayasanın meşruiyeti açısından zorunludur. Asil olan halkın onayı olmadan yeni bir anayasayı yürürlüğe sokmak, halkın anayasa yapma hakkını gasp etmek olur" dedi ve anayasada referandumun önemini işaret etti.