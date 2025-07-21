İbrahim Kalın'dan DEM Parti Ziyareti! Saati Belli Oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleriyle görüşecek.

Son Güncelleme:
İbrahim Kalın'dan DEM Parti Ziyareti! Saati Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan komisyon için süreçte sona yaklaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle başlayan ve PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma kararıyla hız kazanan süreçte, komisyonun kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen hazırlıklar kapsamında bugün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın siyasi partileri ziyaret edecek.

Kalın'ın DEM Parti'ye yapacağı ziyaretin ise saati belli oldu. Saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek olan Kalın, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz'Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz'Siyaset

MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Diplomasisi, Bağdat'a Kritik ZiyaretMİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Diplomasisi, Bağdat'a Kritik ZiyaretSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İbrahim Kalın DEM Parti
Son Güncelleme:
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması