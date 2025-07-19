Tuncer Bakırhan Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Süreç Başarılı Olsa da Muhalefet Kimliğimizi Koruyacağız'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan Terörsüz Türkiye süreci artık kurulacak komisyonla beraber Meclis'e taşınacak. Bu süreçle ilgili pek çok tartışma ve soru işareti gündeme getirilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuya ilişkin kritik soruları yanıtladı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bayar'a konuşan Bakırhan, sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek ana muhalefet partisi CHP'nin de masada olması gerektiğini ve olacaklarını düşündüğünü söyledi. Bakırhan, CHP’nin anayasa ve seçim ittifakı kaygılarıyla alakalı da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 35 oyu var. Biz onlara soralım. Farklı bir şey yapsınlar. CHP önümüzdeki seçimleri kaybettirmesin, bizim adayımıza oy versin. DEM, şu andaki bütün partilerin en niteliklisidir" dedi.

'İKTİDARIN YANLIŞLARINI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı, "İktidara nasıl güveniyorsunuz?" şeklinde kaygıları olan insanlarla ilgili ise "Şu söylenebilir: 'Bu kadar baskı varken, CHP’ye dönük operasyonlar varken, tutuklama varken neye, nasıl güveniyorsunuz?' Bakın biz hakkaniyetli bir partiyiz. Birisiyle oturuyoruz, bir masada çözüm arıyoruz diye diğerinin başına gelenlere sırtımızı dönmeyiz. Bu bizde olmaz. ‘İktidarla oturduk, artık iktidarın eksiklerini yanlışlarını görmeyelim, dile getirmeyelim, karşısına durmayalım’ diyemeyiz" dedi.

'MUHALEFET KİMLİĞİNİ KORUYACAĞIZ'

Kendilerinin bir muhalefet partisi olduğunun altını çizen Bakırhan, "Muhalefet etme gerçekliğimiz devam ediyor. Bu süreç başarılı da olsa biz muhalefet kimliğimizi koruyacağız. Maden yasası gelince yine karşı duracağız. Emekçilerle ilgili bir şey varsa yine destekleyeceğiz. Ama elbette kaygının olması gayet normal. Ama kaygı adı altında ‘Bu süreç birini seçtirme sürecidir, bir pazarlık vardır’ denmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: T24