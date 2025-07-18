CHP Kurultay Davasında Flaş Gelişme: Dosya Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın hangi mahkemede görüleceği konusundaki hukuki tartışma, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

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CHP Kurultay Davasında Flaş Gelişme: Dosya Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, yargı sürecinde önemli bir dönemece girdi. Hazırlanan iddianamede, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianameyi değerlendiren Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, suçlamaların kapsamının daha ağır olduğuna kanaat getirerek "görevsizlik" kararı verip dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ancak bu karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Kararın ardından dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne döndü. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi ise ikinci kez "görevsizlik" kararı verdi ve görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderdi. Daire, kesin karar vererek davanın Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

CHP Kurultay Davasında Flaş Gelişme: Dosya Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı - Resim : 1

KRİTİK BAŞVURU

Görev tartışmalarının ardından davayı yeniden ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez yetki uyuşmazlığına ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, adli yargı içindeki mahkemeler arasında verilen "görevsizlik" kararlarına itirazın mümkün olmasını sağlayan hükmün, Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile adil yargılanma hakkını düzenleyen maddelerine aykırı olduğuna kanaat getirdi.

Bu gerekçeyle ilgili düzenlemenin iptali için dosya, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.

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Kaynak: DHA

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