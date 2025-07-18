Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvurusunda karar çıktı.

Diyarbakır’da 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan Demirtaş için AİHM, daha önce iki kez, Anayasa Mahkemesi (AYM) ise bir kez ihlal kararı vermişti. AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları harekete geçti. Avukatlar sadece Demirtaş değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulundu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruya ilişkin kararını verdi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Kobani davası tutukluları hakkında yapılan tahliye başvurusu, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kaynak: Haber Merkezi