CHP'den Engelli Hakları İçin Yeni Bakanlık Talebi

CHP, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak için Meclis’e yeni bir kanun teklifi sundu. Ankara Milletvekili Deniz Demir’in imzasıyla sunulan teklifte, “Engelli Hizmetleri Bakanlığı”nın kurulması önerildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP'den Engelli Hakları İçin Yeni Bakanlık Talebi
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Demir, “Engelli Hizmetleri Bakanlığı” kurulmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklifte, engellilere yönelik hizmetlerin parçalı yapısından kaynaklanan sorunlara dikkat çekildi. Demir, bu hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması gerektiğini vurgulayarak, yeni bakanlık sayesinde kamu kaynaklarının daha etkin kullanılabileceğini ve koordinasyonun sağlanabileceğini belirtti.

CHP'den Engelli Hakları İçin Yeni Bakanlık Talebi - Resim : 1

Demir yaptığı açıklamada, engelli bireylerin yaşamın birçok alanında ciddi yapısal sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Demir, “Engelli vatandaşlarımız toplumun ayrılmaz bir parçası. Ancak mevcut sistemde bu alandaki hizmetler birçok kuruma dağılmış durumda. Bu da hizmet sunumunda aksamalara, koordinasyon eksikliğine ve kaynak israfına yol açıyor. Tek bir müdürlük ile bu meselelerin çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltecek, sosyal hayata katılımlarını artıracak ve bu alanda uzmanlaşmış bağımsız bir bakanlık kurulması gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Demir, teklifin temel amacının engelli bireylerin haklarını daha etkin bir şekilde korumak ve onlara bütüncül kamu politikaları sunmak olduğunu belirtti.

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