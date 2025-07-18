Komisyon İçin İlk Adım! Meclis Başkanı, Grup Başkanvekilleriyle Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kurtulmuş'un davetiyle katıldığı toplantıda kurulması planlanan komisyona parti olarak üye vermeyeceklerini ve çalışmalara katılmayacaklarını bildirdi.

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Komisyon İçin İlk Adım! Meclis Başkanı, Grup Başkanvekilleriyle Görüştü
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Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla ilerlemenin artık Meclis üzerinden devam etmesi açısından komisyon kurulmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul ederek komisyon için ilk adımı attı.

Meclis’teki görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

İYİ PARTİ KATILMAYACAK

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, grup başkanvekilleri ile Terörsüz Türkiye süreci ve komisyon çalışmalarını ele aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, toplantıda, kurulması planlanan komisyona parti olarak üye vermeyeceklerini ve çalışmalara katılmayacaklarını iletti. Kurtulmuş ise bunun üzerine süreç için birlik olmanın önemini işaret etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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