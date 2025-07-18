CHP'nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Entübe Edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından, deneyimli gazeteci ve yazar Altan Öymen kaptığı virüs enfeksiyon sebebiyle hastaneye sevk edildi. 93 yaşındaki Öymen, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.

Öymen 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.

UZUN YILLAR SİYASETTE YER ALDI

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazılarıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştu.