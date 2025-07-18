TBMM Başkanı Kurtulmuş Liderler Turuna Çıkıyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde artık Meclis Komisyonu aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kapsamda parti liderleri ile de görüşecek.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti. Meclis’teki görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

'BİRLİK' VURGUSU

Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını bildirdi.

TBMM Başkanı ise, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumlulukları işaret ederek bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi