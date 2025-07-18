Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Arasında Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Arasında Kritik Görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre Erdoğan, Suriye'nin Süveyda bölgesinde rejim güçlerinin geri çekilmesinin ardından patlak veren çatışmaların, sadece bölgeyi değil tüm Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerine karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Arasında Kritik Görüşme - Resim : 1

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini ifade ederken, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin başlatılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bu görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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