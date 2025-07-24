İktidara Yakın Yazar Geri Adım Atmadı: Komisyon Davetine 'İmamoğlu Resti' İddiası

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İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis komisyonuna katılmak için "Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması" koşulunu ilettiğini öne sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu iddiayı yalanlayarak böyle bir ön şart koşmadıklarını belirtti.

Hürriyet'teki son yazısında Abdulkadir Selvi, Özel’in açıklamasını köşesine taşımayarak kendi iddiasında yeniden ısrarcı oldu.

'CHP ÜÇ BAŞLIKTA ÖNERİ SUNDU'

Selvi, yazısında "CHP’nin önerisini üç başlıkta özetlemek mümkün" diyerek şu maddeleri sıraladı:

"1- Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki DEM’li siyasetçilerle ilgili düzenleme yapılırken daha acil bir sorun olarak Ekrem İmamoğlu’nun durumuna el atılmaması beklenemez. Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın ama Ekrem İmamoğlu da cezaevinde kalmasın.

2- Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını sağlayacak olan hukuki düzenlemeler yapılsın. İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının yargılanmasına yeni bir hukuki çerçeve oluşturulsun.

3- Belediyelere kayyum atanmasına son verecek yasal düzenlemeler yapılsın."

Kaynak: Hürriyet