Özel'den 'Komisyon' Çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Cezaevi çıkışında konuşan Özel, iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulacak komisyon fikrinin kendilerine ait olduğunu söyleyen Özel, "Bu komisyon fikri bize ait. Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde çözmelidir. Ama öbür yandan Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi..." diye konuştu.

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Özel'den 'Komisyon' Çıkışı
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19 Mart’ta başlayan operasyonlarla İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Cezaevine düzenli ziyaretler yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri ziyaretlerinin 15’incisini gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve diğer tutuklu başkanları ziyaret eden CHP lideri lideri, cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, "Zeydan Karalar ile görüştüm. Resul Emrah Şahan ile Rıza Akpolat ile Çağla Demir ile Kadriye Kasapoğlu ile Oya Tekin ile Mustafa Akın ile ve Baki Aydöner ile görüştüm, Aykut Erdoğdu ile de görüştüm" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, "O ahtapotun Adana kolu ahtapotun kafasından önce doğmuş. Koldan kafa çıkar mı? Dosyanın derhal ayrılması ve Adana'ya gitmesi lazım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'daki hakimler ve savcılar adalet dağıtamayacak mı da Adana'dan buraya getiriyor" dedi.

İzmir'deki operasyonların ardından İzmir'e gittiği bilgisini veren Özel, "150 kişilik dosya var. 10 günde iddianame yazdılar. Hakim de önüne aldı. Deliller toplanmış iddialar yargılamaya muhtaç. 'Yargılama dediğin tutuksuz olur' dedi. İki dosyadaki herkesi tutuksuz yargılamaya sevk etti. Şimdi ben çıksam İzmir Cumhuriyet Başsavcısına eleştiride bulunsam komik duruma düşerim. O da savcı, bu da savcı. İddiaları söylemiş, iddianamesini hazırlamış, kimseyi birbirine iftira atmaya zorlamamış. Yalancı tanık, gizli tanık bulmamış. Önüne beyaz Toros da koymamış. Ağaç isimleri hayvan isimleri de koymamış. Arkada bir masa, bir kasa, bir Mustafa Kemal Paşa. İşini yapıyor adam. Ne diyeceğim ben ona?" diye konuştu.

'İMAMOĞLU KAÇSA, EN ÇOK TAYYİP BEY SEVİNİR'

"Tutuksuz yargılama" taleplerini de yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan ne olacak, kaçacak mı? Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten. İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratıyor." ifadelerini kullandı.

'ZULME SESSİZ KALMAYIZ'

Savcılara seslenen Özel şöyle devam etti:

"Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın parçasıysanız İzmir, Ankara gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yapın. Bir an önce normale dönülmelidir. Tutuksuz yargılama ve şeffaf bir yargılama yapılmalıdır. CHP, hiçbir suçun ve suçlunun arkasında durmaz. Ama masum arkadaşlarına yapılan zulme de sessiz kalmaz."

'KOMİSYON' ÇIKIŞI

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili kurulması beklenen komisyona dair de konuşan Özel, "Bu komisyon fikri bize ait. Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde çözmelidir. Ama biz kimsenin emir eri değiliz. Demokratikleşme gibi bir gündemi olması lazım. en yüksek katkıyı vermeye hazırız. Ama öbür yandan Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi..." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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