Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durumun ele alındığı bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü.
İki liderin görüşmesinde İsrail’in insanlık dışı saldırıları altındaki Gazze’deki son durum ve Eurofighter tedariki süreci ele alındı.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesinde, Türkiye-İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl netice almayı umduklarını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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