CHP'den İklim Kanunu İçin AYM'ye Başvuru

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, Meclis tatildeyken kendilerinin CHP grubu olarak bir tatil ortamında olmayacaklarını söyledi.

CHP'den İklim Kanunu İçin AYM'ye Başvuru
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CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuru sonrasında açıklama yaptı.

TBMM'nin 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini hatırlatan Gökhan Günaydın, CHP grubu olarak bir tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını vurguladı. Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde Anayasa Mahkemesine taşımaya devam edeceklerini söyledi

'5 YASA İÇİN DİLEKÇE VERDİK'

Günaydın, konuyla alakalı "Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesine sunuldu, İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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