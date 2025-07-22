AYM'den CHP'ye Ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin HSK üyelik seçimlerinin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

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AYM'den CHP'ye Ret
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Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.

İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.

Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

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Kaynak: AA

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