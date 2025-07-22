CHP’li Öztürk’ten İtalya’da 'İmamoğlu' Protestosu

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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İtalya’da öğrenim gören oğlunu ziyaret ettiği sırada dikkat çeken bir protestoya imza attı. Öztürk ve oğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını İtalya sokaklarında protesto ederek “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na özgürlük) mesajı verdi.

İTALYA SOKAKLARINDA 'İMAMOĞLU' SLOGANLARI

Milletvekili Öztürk ve oğulları, sokaklarda ellerinde dövizlerle yürüyerek hem Türkçe hem İngilizce “Halkın umudu İmamoğlu” sloganlarını attı. İtalya'nın çeşitli şehirlerinde elektrik direklerine ve ilan panolarına “Free İmamoğlu” yazılı stickerlar yapıştıran aile, Türkiye’deki yargı kararlarına karşı seslerini uluslararası alanda da duyurmayı amaçladı.

'İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR'

Yaptıkları eylemin bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayan Öztürk, “Türkiye’nin dört bir yanında halkın iradesine darbe vuruluyor. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Nerede olursak olalım, özgürlük ve adalet çağrımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüntüler dikkat çekerken, birçok kullanıcı Öztürk ailesinin bu tutumunu “yurt dışında da umudu büyütmek” olarak değerlendirdi. Öztürk’ün bu çıkışı, hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda destek mesajıyla karşılandı.