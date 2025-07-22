Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci için CHP'ye çağrıda bulundu. Bakırhan, CHP'nin kurucu parti kimliğini vurgulayarak "Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek" dedi.

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Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisine ilişkin olarak ilk kez konuşan Bakırhan, "Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız, önümüzdeki dönem siyasi denklem neye müsait olur onu bilmem ama ülkemizde bulunan bütün renklerin yönetimde yer alması kıymetlidir, değerlidir" dedi.

Tuncer Bakırhan, yargıda tam anlamıyla eşitlik vurgusu yaparak "Yargı Beyaz Toroslardan inmelidir, hukuk Kürtçe düşmanlığını mahkum etmelidir, anadilimize tekme atma artık son bulmalıdır, cübbeler artık siyasetin pelerini olmaktan çıkmalıdır, siyaset iftiralarla değil fikirlerle yapılmalıdır" diye konuştu.

'TOPLUMUN CHP'DEN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK'

Bakırhan, açıklamasında, "Türkiye’nin 100 yıllık yapısal sorunlar ile günümüzün siyasi krizleri iç içe geçmiş durumda ve birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, bu iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı anlamaktan, görmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, CHP'in Terörsüz Türkiye sürecine olan tutumu il alakalı da şöyle konuştu:

"Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar."

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Kaynak: Haber Merkezi

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