İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı

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'Terörsüz Türkiye' süreci devam ederken Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AİHM’in üçüncü kez ihlal kararı vermesine rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobani davası tutukluları hakkındaki tahliye başvurusunu reddetmesi kafaları karıştırdı.

“Süreçte bir sorun mu var?” şeklindeki sorular artarken ortaya atılan bir kulis bilgisi gündeme oturdu. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmede, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için "Daha durun, ona zaman var" dediği iddia edildi.

'HERHANGİ BİR AKSİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tüm bu iddiaları ve süreçte bir aksama olup olmadığını DEM Partili kaynaklarına sorduk. Kaynaklarımız, “Süreçte herhangi bir olumsuzluk yok. Komisyonların kurulmasını bekliyoruz. Süreç bizim beklentimizden biraz daha ağır ilerliyor. Ancak herhangi bir aksilik söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ İÇİN NE DEDİ?

Dün kamuoyuna yansıyan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetine, “Daha durun, ona zaman var” dediği yönündeki iddiayı da kaynaklarımıza sorduk. Aldığımız yanıt şöyle:

“Böyle bir şey olması mümkün değil. Sayın Öcalan sürece kişi bazlı yaklaşmaz. Her konuşmasında Kürt sorunu devam ettiği sürece siyasi rehinelerin olacağını söyler. Ancak herhangi bir arkadaşımızın tahliyesine ilişkin bir değerlendirme yapmamıştır.”