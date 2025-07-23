Bakan Tunç'tan Çocuk Yargılamaları İçin Flaş Açıklama: Yeni Düzenleme Yolda

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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025’te kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan bit pazarında, iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak bıçaklanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Minguzzi’yi katleden 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. isimli kişilerin suça sürüklenen çocuk niteliğinde olması, Türkiye’de adalet anlayışında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı.

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından gündeme gelen çocuk yargılamalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Tunç, "Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Türkiye'nin yüreğini yakan cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında 7 tanığın gelmemesi üzerine zorla getirilmelerine karar verildi. İki tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme davayı 2 Ekim tarihine erteledi.

MEVCUT İNFAZ YASASI NE DİYOR?

Mevcut infaz yasasında “eylemi gerçekleştirdiği sırada 15 yaşını doldurmuş olup, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suçu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde “18 yıldan, 24 yıla” Müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise “12 yıldan, 15 yıla” kadar hapis cezasına hükmedilir” ifadeleri yer alırken, Minguzzi ailesinin öncülüğünde infaz yasasında değişiklik talebi dile getirilmeye başlanmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, aylardır adalet arayışına devam ediyor ve bir süredir Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemine başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi