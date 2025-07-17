Minguzzi Cinayeti Davası Ertelendi! Vatandaşlar İsyan Etti: 'Katili Korumak Adalete Yakışmaz'

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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MAHKEME HEYETİ ÇEKİLMİŞTİ

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporunun mahkemeye sunulması beklenirken davada yeni bir gelişme yaşandı.

DAVA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tanıklar hakkında zorla getirme kararı verirken, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme Başkanı, tanıkların polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Öte yandan 3 ve 4 numaralı sanıkların iddianamesi kabul edilerek dava dosyasıyla birleştirildi.

3 SANIK GELDİ Mİ?

Ailenin avukatlarının yeniden mahkeme başkanıyla görüşmek üzere salona girdiği, 3 sanığın mahkeme önünde gelip duruşmaya katılmadığı öne sürüldü. 3 tanığın yeniden dinlenmesi için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karar sonrasında Yasemin Minguzzi, gözyaşlarına boğuldu. Kendisine destek için gelenlerin ellerindeki fotoğrafları göstererek tepki gösterdi.

📍Davanın ertelenmesi kararı sonrasında anne Yasemin Minguzzi, gözyaşlarına hakim olamadı



🔴Kendisine destek için gelenlerin ellerindeki çocukların fotoğraflarına bakarak ağlayan Yasemin Minguzzi, fotoğrafları öptü pic.twitter.com/81jm9adz6m — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

'KATİLİ KORUMAK ADALETE YAKIŞMAZ'

Davanın ertelenmesi sonrasında adliye önüne Minguzzi ailesine destek için gelen vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Katili korumak adalete yakışmaz" sloganları attı.

❗️ Matia Ahmet Minguzzi davasının tanıklar dinlenmeden 2 Ekim'e ertelenmesine vatandaşlardan tepki:



🗣️ "Katili korumak adalete yakışmaz" pic.twitter.com/3LniJWjnCS — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

15 yaşındaki çocukları Ahmet Mattia Minguzzi'nin cinayetine ilişkinin davanın bugün görülecek yeni duruşması için Yasemin ve Andrea çifti sabah saatlerinde adliyeye geldi.

DESTEK SLOGANLARI ATILDI

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek olan Ahmet Mattia Minguzzi’nin ailesine destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' sloganı attı.

Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

📍Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek olan Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti davasına destek için gelenler, duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı



🔴Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için… https://t.co/owCTSovMXX pic.twitter.com/wN4NNKUs6p — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

ÜNLÜ MANKENDEN DE DESTEK

Ünlü manken Tuğba Özay, Minguzzi ailesine destek olmak için Anadolu Adliyesi’ne geldi.

📍Ünlü manken Tuğba Özay, 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın 4. duruşmasında, Minguzzi ailesine destek olmak için Anadolu Adliyesi’ne geldi#ahmetmattiaminguzzi pic.twitter.com/YKht6BK3Km — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Rezan Epözdemir, Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davasından önce basın açıklaması yaptı. Özdemir şunları söyledi:

Olayın faillerinin 14 yaşındaki A.Ö. 17 yaşındaki M.A.D. olduğu tespit edildi. Ardan geçen sürede iki şüphelinin de materyallerine el konuldu. Olayın ilk çıktığını düşündüğümüz yer parktaki görüntülere ilişkin kurtarılması için TÜBİTAK’a dilekçe yazıldı. Kayıtlar geldi ama sadece 4 saniye kurtarılabilmiş.

Bu 4 failin pazara girmeden önce parkta ateş yaktığı görüntüler paylaşıldı. Onlarla birlikte duran bir fail daha var. Ahmet’in parka gitmesine dair ise görüntüler yok. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi; korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor.

Öte yandan Epözdemir eşi ve kendisine gelen tehdit mesajlarını okuyarak "Arayacaksın, yüzünü kapayacaksın, keleşle tehdit edeceksin ama suç ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak diyerek" tepki gösterdi.

📍Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, eşi ve kendine gelen ‘tehdit’ mesajlarını okudu:



🗨️'Senin kafanı kopartırız'



🗨️'Yasemin’i de Semih Çelik gibi parçalarız'



🗨️'Ahmet ile eşinin yanına gömeriz'



Epözdemir 'Arayacaksın, yüzünü kapayacaksın, keleşle tehdit edeceksin… pic.twitter.com/WmphAf0JSM — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA