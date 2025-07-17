İstanbul’un Kara Listesinde Bir Numara! Yeşil Alanı En Az İlçe Belli Oldu… Köşe Bucak Her Yer Beton

İstanbul’da 2 yıllık bir çevre araştırmasının sonucu dikkat çekti. Yapılan araştırmaya göre İstanbul'un yeşil alanı en az ilçesi Güngören çıktı. Güngören aynı zamanda hava kalitesi yönünden de 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.

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Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri hazırlandı. Araştırmada kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durum incelendi.

İstanbul’un Kara Listesinde Bir Numara! Yeşil Alanı En Az İlçe Belli Oldu… Köşe Bucak Her Yer Beton - Resim : 1

Ortaya çıkan araştırma sonuçlarına göre, yeşil alanı en az ilçe Güngören oldu. "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre, Güngören’de yeşil alan görmek neredeyse imkansız hale geldi. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ise endişelendirdi.

İstanbul’un Kara Listesinde Bir Numara! Yeşil Alanı En Az İlçe Belli Oldu… Köşe Bucak Her Yer Beton - Resim : 2

Aynı zamanda ilçe 500 m'de acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi.

Ortalama trafik hızı düşüklüğü ile de birinci sırada yer alan Güngören’in hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer almasına sebep oldu.

İstanbul’un Kara Listesinde Bir Numara! Yeşil Alanı En Az İlçe Belli Oldu… Köşe Bucak Her Yer Beton - Resim : 3

Kaynak: İHA

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