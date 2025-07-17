İki İl Felaketi Yaşıyor! Tekirdağ ve Balıkesir'deki Orman Yangınlarında Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Hemen hemen her gün bir orman yangını haberi yürekleri yakıyor. Son olarak Tekirdağ ve Balıkesir'de başlayan orman yangınlarını söndürmek için mücadele başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan ve yayılarak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar uzanan yangın, 42 saatin ardından kısmen kontrol altına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında yer alan ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İşte 17 Temmuz orman yangınlarında dakika dakika son gelişmeler...

09.00 BALIKESİR'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi kırsal Kirazköy Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İlk müdahalenin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı yangın için çevre illerden de takviye ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Bahadır Mahallesi valilik kararıyla tedbir amacıyla boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi son buldu. Alevlere gece boyunca 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale devam edildi. Sabah saatleri itibarıyla alevlerin büyük ölçüde azaldığı alanda, günün ilk ışıklarıyla 2 uçak, 2 helikopter ile hava müdahalesi de başladı.

07.30 TEKİRDAĞ'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı. Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı



📌Zarar gören alanlar havadan görüntülendi pic.twitter.com/hXNUiba66s — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 17, 2025

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

01.00 BALIKESİR'DE BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi.

19.00 BAKAN YUMAKLI YANGIN BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınından etkilenen Tekirdağ'ın Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yumaklı yangından etkilenen Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yumaklı, buradaki ziyaretinin ardından orman yangını nedeniyle dumandan etkilenerek tedavi altına alınan vatandaşları ve orman kahramanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA