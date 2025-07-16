Festivale Günler Kala Korkunç Yangın! Tomorrowland Sahnesi Küle Döndü

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivali Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın çıktı. Festivalin ana sahnesi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

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Belçika'da her yıl temmuz ayında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland festivalinin yapılacağı alanda bulunan sahne yandı.

SAHNE KÜLE DÖNDÜ

Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi.

Tomorrowland'in ana sahne dekoru her yıl belirlenen yeni tema doğrultusunda özel olarak tasarlanıyor. Yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı festivalin kapanış gösterisinde havai fişek gösterisi de yapılıyor.

Öte yandan, yangın öncesinde festival kurulumunda bine yakın işçi çalışıyordu.​​​​​​​

Kaynak: AA

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