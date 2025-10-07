Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek

ÜNİPERSEN’in açtığı dava sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yüzde 2 barajına rağmen eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri, 14 aylık dönemi kapsayacak şekilde yasal faiziyle birlikte kamu görevlilerine geri ödenecek.

Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yüzde 2’lik sendikal baraja ilişkin açtığı davayı kazandı. Karar doğrultusunda, 14 ay boyunca toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

O PARALAR YASAL FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK

Sendikadan yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen bazı kamu kurumlarının üyelerin ikramiyelerini eksik ödemeye devam ettiğine dikkat çekilerek, “Bu haksızlığa karşı hukuk mücadelesi verdik ve kazandık. 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri, yasal faiziyle birlikte üyelerimize geri ödenecek. Bu karar, emeğin, adaletin ve kararlılığın zaferidir. ÜNİPERSEN olarak hiçbir hakkın gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.” denildi.

ÜNİPERSEN, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yüzde 2’lik sendikal baraja ilişkin açtığı davayı kazandı.

TÜM KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN EMSAL KARAR

ÜNİPERSEN’in kazandığı dava, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini bir kez daha ortaya koyarken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor. Sendika, kararın ardından üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde sürecin takibini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi (AYM)
