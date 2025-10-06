TOKİ’nin Konut Projesine Dolandırıcılar Dadandı! IBAN’a Para Yatırınca Skandal Patladı! Şikayetler Çığ Gibi Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) başlatacağı 500 bin sosyal konut projesi henüz açıklanmazken, dolandırıcılar harekete geçti. Resmi kurumları taklit eden sahte internet siteleri, vatandaşları "erken başvuru" vaadiyle tuzağa düşürüyor. Şikayetvar platformunda yer alan yüzlerce şikayete göre, TOKİ ve e-Devlet arayüzünü birebir kopyalayan siteler, "başvuru ücreti" adı altında IBAN numaralarına yüz binlerce lira topluyor.

TOKİ TARAFINDAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

TOKİ’den yapılan açıklamada dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlar uyarıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konut talebi istismar edilerek sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek ücret talep eden kişi ve sitelere itibar edilmemelidir. TOKİ başvuruları yalnızca toki.gov.tr adresi veya turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.” denildi.

Kurum, bireysel IBAN numaralarına yapılan havale ve EFT işlemlerinin sahte olduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi. TOKİ, dolandırıcılık girişimlerine karışan kişi ve siteler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT

TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca toki.gov.tr adresi ve e-Devlet turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.

Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin.

Web sitelerinin alan adına dikkat edin.

TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.

Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.

e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.

e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda 'turkiye.gov.tr' ibaresi olduğundan emin olun.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET YAĞDI

Dolandırıcılara para kaptıran vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti Şikayetvar üzerinden duyurdu.

Bazı vatandaşlar 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen tutarları, “TOKİ başvuru ücreti” adı altında gönderdiklerini belirtti. Kimi mağdurlar sahte sitelerin e-Devlet sayfası gibi göründüğünü, kimileri ise sosyal medya reklamlarıyla yönlendirildiklerini anlattı.

Mağdurlardan birinin ifadeleri şöyle:

“11/10/2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelenerek internetten araştırma yaptığımda aynı site üzerinden başka mağdurların da olduğunu gördüm. Elimde dekontum mevcut. Şu ana kadar siteyle veya başka bir yetkiliyle iletişime geçemedim. Ödediğim tutarın iadesini talep ediyorum ve bu tür faaliyetlere karşı gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyorum."

Bir başka vatandaş şu sözlerle yaşadığı mağduriyeti anlattı:

“02/10/2025 tarihinde İstanbul Tuzla'daki TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapmak için TOKİ'nin kendi sitesi üzerinden başvuru butonuna tıkladım ve e-Devlet'e yönlendirildim. Yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücreti ödedim. Ödeme işlemini havale yoluyla gerçekleştirdim ve başvurumun onaylandığına dair bir yazı ekranda çıktı. Ancak daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde başvurumun görünmediğini fark ettim. Ödeme yaptığım siteye ait ekran görüntülerim ve ödeme dekontum mevcut. Şikayetvar'da da birçok kişinin benzer şekilde mağdur edildiğini gördüm. TOKİ adına açılan sahte siteler üzerinden yapılan bu yönlendirmeler nedeniyle mağdur edildim ve ödediğim ücretin iadesini talep ediyorum."

Bir başka vatandaş ise şu sözlerle isyan etti:

“TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı ve güvenilir olduğunu düşündüm. Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına toplamda 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Bu süreçte telefon numaramı ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim. Siteyle veya parayı gönderdiğim kişiyle tekrar iletişim kurmam mümkün olmadı, herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor."

Bir başka vatandaş şu sözlerle anlattı:

“27 Eylül 2025 tarihinde TOKİ İlk Evim başvurusu yapmak amacıyla internette karşıma çıkan 'https://mobil. taleplerislemi.online/mobilim/proje-onay/proje-655' adresine girdim. Site, e-Devlet başvurusu gibi görünüyordu ve başvuru oluşturmak için IBAN'a para göndermemi istedi. Ekranda, işlem sonunda paranın iade edileceği yazıyordu. Bu nedenle toplamda 4 kez EFT/havale yöntemiyle para gönderdim. İlk üç ödemeyi belirtilen IBAN numarasına ve alıcı olarak E. Ö. adına gönderdim. 12 bin 440 TL, 26 bin 310 TL ve 28 bin 940 TL. Dördüncü ödemeyi ise başka bir IBAN numarasına gönderdim. Alıcı olarak B. A. adına 29 bin 200 TL gönderdim. Toplamda 105 bin TL göndermiş oldum. Her seferinde tekrar para gönderme ekranı çıktı ve başvurum tamamlanmadı. Sadece para gönderdiğime dair dekontlarım mevcut, başka bir onay veya referans numarası almadım. Tüm gönderdiğim paranın iadesini talep ediyorum ve bu tür sitelere karşı yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyorum."

Kaynak: DHA