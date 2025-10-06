UKOME Duyurdu: O Plakalar Bir Gecede İptal Edildi! Şoförler Çaresiz

Malatya’da 2020 yılında tahsis edilen 199 S plaka, UKOME kararıyla iptal edildi. Evlerini ve arsalarını satarak plaka alan esnaf büyük mağduriyet yaşarken, oda başkanı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

UKOME Duyurdu: O Plakalar Bir Gecede İptal Edildi! Şoförler Çaresiz
Malatya’da 2020 yılında resmi tahsisle verilen 199 servis plakası, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla iptal edildi. Sayıştay raporları ve mahkeme kararları gerekçe gösterilerek alınan bu karar, kentte faaliyet gösteren servis şoförleri arasında büyük tepkiye yol açtı.

“EVİNİ ARSASINI SATIP ALAN ESNAF MAĞDUR EDİLDİ”

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce

İnce, birçok esnafın bu plakaları almak için büyük fedakarlık yaptığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz UKOME kararını gerekçe göstererek 199 esnafımızın plakasını iptal etti. Bu insanlar evini, arsasını satarak bu plakaları aldı. Pandemi ve deprem dönemlerinde zaten zor günler geçirdiler, şimdi bir kez daha mağdur oldular.” dedi.

“BELEDİYE HAKLARINI ÖDEMEK ZORUNDA”

Bir S plakanın güncel piyasa değerinin 1,5 ila 2 milyon TL arasında değiştiğini söyleyen İnce, “O dönemde arsasını 500 bin liraya satan bir esnafın arazisi bugün 5 milyon TL değerinde. Eğer belediye bu plakaları iptal ediyorsa, bu insanların kayıplarını karşılamak zorundadır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

Malatya’da 2020 yılında tahsis edilen 199 S plaka, UKOME kararıyla iptal edildi.

ESNAF DESTEK BEKLİYOR

Karardan etkilenen şoförlerden Bayram Yavaş ve Nevzat Kaya, geçim kaynaklarını kaybettiklerini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den destek talep etti.

Kaynak: İHA

