Türkiye'nin En Zenginleşen İli Belli Oldu: O Şehir Son 10 Yılda Paraya Para Demedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, Türkiye’nin son 10 yıldaki finansal değişimini gözler önüne serdi. Rakamlar, Kastamonu’nun hem son 5 yılda hem de son 10 yılda Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ili olduğunu ortaya koydu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Kastamonu’daki toplam mevduat (TL ve döviz hesapları) 2015 yılında 2,2 milyar TL iken 2025 Haziran itibarıyla 75,8 milyar TL’ye ulaştı. Böylece ildeki mevduatlar son 10 yılda yüzde 3.338, son 5 yılda ise yüzde 873 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE GENELİNDE MEVDUAT REKORU

BDDK verilerine göre, Türkiye genelinde toplam mevduat 10 yıl içinde 1 trilyon 167 milyar TL’den 22 trilyon 912 milyar TL’ye yükseldi. Bu, yaklaşık yüzde 1.862’lik bir artış anlamına geliyor. Son 5 yılda ise ülkedeki toplam mevduat yüzde 649 artarak 3 trilyon 59 milyar TL’den 22,9 trilyon TL’ye çıktı.

EN FAKİRLEŞEN İL BELLİ OLDU

Rakamlar, başkent Ankara için ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük ekonomilerinden biri olan Ankara, mevduat artışında geride kalarak “fakirleşen iller” arasında yer aldı.

Son 10 yılda Ankara’daki toplam mevduat yüzde 1.552 artışla 171 milyar TL’den 2,8 trilyon TL’ye çıktı. Ancak ülke genelindeki payı yüzde 15’ten yüzde 12,3’e geriledi. Bu dönemde mevduatı en az artan il Hakkari olurken, onu Zonguldak ve Siirt izledi.

ZENGİNLEŞEN İLLER DİKKAT ÇEKTİ

Son 10 yılda zenginleşme hızında öne çıkan iller şöyle:

Kastamonu Adıyaman Diyarbakır Şanlıurfa Gaziantep Antalya Iğdır Çanakkale Mardin Muğla

Kaynak: Habertürk