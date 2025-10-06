8 Ay Sonra İlk: Yeni Madeni Paralar Tedavüle Girdi
Darphane, 8 ay boyunca basılmayan ufaklık madeni paraları yeniden üreterek piyasaya sürdü. 1, 5 ve 10 kuruşluk paraların ardından 50 kuruş da basıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü, yaklaşık 8 aydır basılmayan madeni ufaklık paraları yeniden tedavüle soktu.
1, 5 VE 10 KURUŞ BASILDI
Buna göre 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet ve 10 kuruştan 360 bin adet basıldı. Bazı yayınlarda yer alan ve 50 kuruşluk paraların maliyet nedeniyle basılmayacağı iddiaları ise yalanlandı; Darphane verilerine göre eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş da basıldı.
İDDİALAR YALANLANDI
Eylül ayı itibarıyla madeni ufaklık paraların toplam basımı 54 milyon 210 bin lira olarak gerçekleşti. Darphane yetkilileri, madeni paraların basımının durdurulduğu veya durdurulacağına dair iddiaların asılsız olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
