Darphane Bürokrasiye Takıldı! 300 Kişiyi Bekleyen Ölümcül Tehlike

Darphane'nin Kartal binasının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Fakat buna rağmen henüz harekete geçilmiş değil. 300 kişinin çalıştığı Darphane yetkilileri ise "Somut bir gelişme ve kararımız yok maalesef henüz. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Biliyorsunuz ki kamuda her zaman hızlı ilerlemiyor bu işler. Birçok süreci var" dedi.

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Darphane Bürokrasiye Takıldı! 300 Kişiyi Bekleyen Ölümcül Tehlike

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi sarsan depremlerin ikinci yıldönümüne sayılı günler kaldı. Deprem gerçeği ciddiyetini korumaya devam ederken dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane'nin Kartal'daki binasının depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıktığını yazdı. Yaklaşık 300 memur ve işçinin çalıştığı Darphane yetkilileri de bu durumu teyit etti. Pehlivan, bir Darphane yetkilisinin şu sözlerini paylaştı:

"Kartal’daki binayla ilgili farklı projelerimiz var. Ne yapacağımız konusunda karar vermeye çalışıyoruz. Ancak somut bir gelişme ve kararımız yok maalesef henüz. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Biliyorsunuz ki kamuda her zaman hızlı ilerlemiyor bu işler. Birçok süreci var. Nasıl çözüleceğine dair fikirler üretiliyor. Doğru yöntem hangisi, ona bakılıyor. Oluşacak sonuca göre yönetimin bir karar vermesi gerekiyor. Tabii ki de riski var. Biz zaten riski gözettiğimiz için bu çabaya giriştik."

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Kaynak: Cumhuriyet

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