Altın Sertifikası Uçtu! Gramdan Bile Çok Kazandırdı

5000 liranın üzerine çıkan gram altın küçük yatırımcının ilgisini çekerken, borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası yılbaşından bu yana yüzde 122,8 kazandırarak gram altını geride bıraktı.

Son Güncelleme:
Altın Sertifikası Uçtu! Gramdan Bile Çok Kazandırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş küçük yatırımcıyı da güvenli limana yöneltirken, borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası (GABS) getirisiyle gram altını solladı.

SERTİFİKASI, ALTINI SOLLADI

Geçen hafta 5213 lirayla rekor kıran gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 74 getiri sağladı. Uluslararası piyasalarda da ons altın 3923 dolarla tarihi seviyeye ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici yükseliş Darphane Altın Sertifikası’nda yaşandı.

Altın Sertifikası Uçtu! Gramdan Bile Çok Kazandırdı - Resim : 1
Darphane Altın Sertifikası yılbaşından bu yana yüzde 122,8 kazandırarak gram altını geride bıraktı

Nefes gazetesinden Emel Yiğit'in haberine göre, borsada işlem gören sertifikalar bir ayda yüzde 32, bir haftada ise yüzde 10 değer kazandı. Yılbaşında 30,5 liradan işlem gören sertifikalar cuma günü 68,63 liraya kadar yükselerek yılbaşından bu yana yüzde 122,8 getiri sağladı. Analistlere göre, altın sertifikasının cazip hale gelmesinde birkaç etken var. Küçük yatırımcının kuyumcudan fiziki altın almakta zorlanması, düşük tutarlı yatırımlara imkân vermesi ve saklama riskinin bulunmaması öne çıkıyor.

Altın Sertifikası Uçtu! Gramdan Bile Çok Kazandırdı - Resim : 2
5000 liranın üzerine çıkan gram altın rekor üstüne rekor kırıyor

Her bir sertifika 0,01 gram altına karşılık geliyor. Bu sayede küçük bütçelerle altına yatırım yapılabiliyor. Analistler, saklama sorununun olmaması ve alım satımın dijital ortamda kolaylıkla gerçekleşmesinin de sertifikalara olan ilgiyi artırdığını vurguluyor.

Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık SatılmayacakKuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık SatılmayacakEkonomi
Haftanın Son Gününde Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? İşte 3 Ekim Döviz KurlarıHaftanın Son Gününde Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? İşte 3 Ekim Döviz KurlarıEkonomi
Altın Zirveye Çok Yakın! Tarihi Seviyeler KapıdaAltın Zirveye Çok Yakın! Tarihi Seviyeler KapıdaEkonomi

Kaynak: Nefes

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Son Güncelleme:
Yeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar Katlanıyor
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Enflasyonu Zorlayan Sır... MB Başkanı Karahan, Şok Rakamı Verdi! Enflasyonu Zorlayan Sır... Başkan Karahan, Şok Rakamı Verdi!
ÇOK OKUNANLAR
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun' Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı!
Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı