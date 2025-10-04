Altın Sertifikası Uçtu! Gramdan Bile Çok Kazandırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş küçük yatırımcıyı da güvenli limana yöneltirken, borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası (GABS) getirisiyle gram altını solladı.

SERTİFİKASI, ALTINI SOLLADI

Geçen hafta 5213 lirayla rekor kıran gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 74 getiri sağladı. Uluslararası piyasalarda da ons altın 3923 dolarla tarihi seviyeye ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici yükseliş Darphane Altın Sertifikası’nda yaşandı.

Darphane Altın Sertifikası yılbaşından bu yana yüzde 122,8 kazandırarak gram altını geride bıraktı

Nefes gazetesinden Emel Yiğit'in haberine göre, borsada işlem gören sertifikalar bir ayda yüzde 32, bir haftada ise yüzde 10 değer kazandı. Yılbaşında 30,5 liradan işlem gören sertifikalar cuma günü 68,63 liraya kadar yükselerek yılbaşından bu yana yüzde 122,8 getiri sağladı. Analistlere göre, altın sertifikasının cazip hale gelmesinde birkaç etken var. Küçük yatırımcının kuyumcudan fiziki altın almakta zorlanması, düşük tutarlı yatırımlara imkân vermesi ve saklama riskinin bulunmaması öne çıkıyor.

5000 liranın üzerine çıkan gram altın rekor üstüne rekor kırıyor

Her bir sertifika 0,01 gram altına karşılık geliyor. Bu sayede küçük bütçelerle altına yatırım yapılabiliyor. Analistler, saklama sorununun olmaması ve alım satımın dijital ortamda kolaylıkla gerçekleşmesinin de sertifikalara olan ilgiyi artırdığını vurguluyor.

Kaynak: Nefes