Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık Satılmayacak

Adana’da sahte ve düşük ayarlı altınlara karşı kuyumcularda yeni dönem başladı. Artık sadece darphane basımı yeni tarihli gram, çeyrek, yarım ve tam altınlar satılacak, darphane basımı olmayan eski altınlar ise eritilecek ve kesinlikle satılmayacak.

Son Güncelleme:
Son dönemde piyasada sahte ve ayarı düşük altınların artması üzerine harekete geçen Adana Kuyumcular Odası, önemli bir karar aldı. Artık kuyumcularda yalnızca darphane tarafından basılmış yeni tarihli gram, çeyrek, yarım ve tam altın satılacak. Darphane basımı olmayan eski altınlar ise eritilecek ve kesinlikle satılmayacak. Alınan karar sonrası iş yerlerine "Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır" yazılı tabelalar asıldı.

SAHTE ALTIN OPERASYONU

Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık Satılmayacak - Resim : 1

Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte merdiven altı üretim yapan sahteciler piyasayı doldurdu. Geçtiğimiz mayıs ayında Adana’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 12 milyon TL’yi aşan bin 350 sahte altın ele geçirilmişti. Türkiye’nin farklı illerinde de benzer operasyonlar yapıldı.

ESKİ TARİHLİ ALTINLAR ERİTİLECEK

Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık Satılmayacak - Resim : 2

Yeni uygulamaya göre, müşterilerin getirdiği eski tarihli altınlar analiz edilerek alınacak, ardından kesilip eritmeye gönderilecek. Kuyumcular yalnızca 2025 tarihli darphane ürünlerini satışa sunabilecek. Uygulamanın hem esnafı hem de vatandaşları koruyacağı belirtiliyor.

"VATANDAŞLARIMIZ YENİ TARİHLİ ALTIN ALSIN"

Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık Satılmayacak - Resim : 3

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahte ve ayarı düşük altınların piyasada ciddi mağduriyetler yarattığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız mutlaka yeni tarihli ürün alsın. Ellerindeki eski altınları bozdurabilirler, kayıpları olmaz. Amacımız hem piyasayı temizlemek hem de esnaf ile vatandaşlarımızı korumak" dedi.

SAVCILIĞA BAŞVURU YAPILDI

Başman, sahte altınları piyasaya sürenler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. Başsavcılığın konuyla ilgilendiğini ve gerekli adımların atılacağını söyledi.

Kuyumcularda Yeni Dönem: Gram, Çeyrek ve Tam Altında Kural Değişti! Artık Satılmayacak - Resim : 4

"VATANDAŞ SAHTE ALTIN YÜZÜNDEN MAĞDUR OLDU"

Kuyumcu esnafı Latif Mengi, "Sahte altınlar yüzünden hem esnaf hem vatandaş çok mağdur oldu. Bu uygulamayla artık rahat edeceğiz" dedi. Altın almak için kuyumcuya gelen Nur Er ise, "Ben zaten bildiğim kuyumculardan alışveriş yapıyordum. Darphane ürünleri satılması bizim için güven veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın Kuyumcu
