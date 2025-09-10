Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka ve Oysho Verileri Açıklandı: Devler Rekora Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Inditex CEO’su Óscar García Maceiras, yaptığı değerlendirmede, “2025'in ilk yarısında, karmaşık bir piyasa ortamında tatmin edici satışlar ve güçlü kârlılık seviyeleriyle yine güçlü bir performans sergiledik. Ekiplerimizin bu verimli çalışması, Inditex'in iş modelinin gücünü ortaya koyuyor” dedi.

SATIŞLAR VE KÂR MARJINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 artarak 18,4 milyar avroya ulaştı. Sabit kur üzerinden satışlardaki artış ise %5,1 oldu.

Şirketin brüt kârı %1,5 artışla 10,7 milyar avroya yükselirken, brüt kâr marjı %58,3 olarak kaydedildi. İşletme giderleri %2,2, FAVÖK ise %1,5 artışla 5,1 milyar avroya çıktı. Net gelir ise %0,8 artış göstererek 2,8 milyar avroya ulaştı.

TEMETTÜ VE GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Şirketten yapılan açıklamada, 2024 mali yılına ait hisse başına 0,84 avroluk nihai temettünün 3 Kasım 2025’te ödeneceği bildirildi.

Ayrıca sonbahar/kış koleksiyonlarının da tüketicilerden olumlu geri dönüşler aldığı vurgulandı. 1 Ağustos – 7 Eylül 2025 döneminde sabit kur üzerinden satışların, geçen yılın aynı dönemine göre %9 arttığı açıklandı.

