Otomotiv Devi O Modelleri Artık Üretmeyecek: Sektörde Bir Dönem Sona Eriyor

Volvo CEO’su Jim Rowan, Autocar’a yaptığı açıklamada son V90’ın Eylül ayında banttan ineceğini duyurdu. Rowan, ayrıca popüler modellerden biri olan V60’ın da ilerleyen dönemde üretimden kaldırılabileceğini ima etti. Şirket, uzun tavanlı modellerine olan talebin azalması nedeniyle gelecekte tamamen SUV ve elektrikli modellere odaklanmayı planlıyor.

SEDAN VE SUV MODELLERLE YOLA DEVAM

Her ne kadar V90 üretimden kalksa da sedan versiyonu S90, belirli pazarlarda yaşamaya devam edecek. Özellikle Çin ve Asya pazarlarında varlığını güçlendiren S90, yılın başında ikinci kez makyajlanarak güncellendi. Küresel pazarda ise Volvo’nun elektrikli amiral gemisi ES90 bu boşluğu dolduracak.

Volvo ayrıca, bir dönem sağlam yapısıyla tanınan “XC70” etiketini de rafa kaldırdı. Ancak bu isimle piyasaya çıkan yeni model, bir station wagon değil, SUV oldu. Plug-in hibrit motor seçeneğiyle tanıtılan araç, yine öncelikli olarak Çin pazarını hedefliyor.

ALMAN RAKİPLER GÜÇLENİYOR

V90’ın üretimden kalkması, Avrupa pazarında BMW 5 Serisi Touring, Audi A6 Avant ve Mercedes E-Serisi Estate gibi Alman station wagonlarının elini güçlendirecek. Özellikle Avrupa’da SUV’lere rağmen wagon modeller hâlâ önemli bir pazar payına sahip.

SUV ÇILGINLIĞI WAGON'LARI GERİDE BIRAKTI

SUV modeller, yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve pratiklik avantajlarıyla tüketicilerin gözdesi hâline gelirken; wagonların daha ekonomik ve hafif olmasına rağmen popülerliklerini yitirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre V90’ın üretimden kalkmasının sebebi Volvo’nun tercihlerinden çok tüketici alışkanlıklarındaki değişim oldu.

Kaynak: Haber Merkezi