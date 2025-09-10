Vize Başvurularına Yeni Kısıtlama Geldi! Artık Anında Reddedilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Türkiye’den yapılan vize başvurularındaki yüksek ret oranları gündemdeyken, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyükelçilik, çocuğunu Amerika’da dünyaya getirip vatandaşlık elde etmek isteyen ailelere yönelik uyarıda bulundu.

"SEYAHAT AMACI DOĞUM İSE VİZE REDDEDİLİR"

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD’ye doğum amacıyla gidilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir." ifadelerine yer verildi.

VİZE RED ORANLARI YÜKSELİYOR

Türkiye’den ABD’ye yapılan vize başvurularında son yıllarda artan ret oranları, vatandaşların tepkisini çekiyor. Büyükelçiliğin yaptığı bu uyarı, vize sürecinde özellikle doğum amacıyla başvuran aileleri yakından ilgilendiriyor.

VİZE BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Genel Vize Başvuru Belgeleri

Pasaport: En az 6 ay geçerli, boş sayfaları olan pasaport

Vize Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru doldurulmuş

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, standartlara uygun

Kimlik Fotokopisi: Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı fotokopisi

Seyahat Sağlık Sigortası: Vize türüne göre zorunlu olabilir (özellikle Schengen vizelerinde)

Uçak Rezervasyonu veya Ulaşım Belgesi

Konaklama Bilgileri: Otel rezervasyonu, davetiye ya da kira sözleşmesi

Maddi Durum Belgeleri: Banka hesap dökümleri, maaş bordrosu, tapu, araç ruhsatı vb.

İş/Eğitim Durumu Belgeleri:

Çalışanlar için: İş yeri izin belgesi, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu

Şirket sahipleri için: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri

Öğrenciler için: Öğrenci belgesi

Emekliler için: Emekli maaş hesap dökümü

Özel Belgeler (Ülkeye Göre Değişebilir)

Davetiye Mektubu: Aile ziyareti, iş görüşmesi veya etkinlik katılımı için

Evlilik Cüzdanı Fotokopisi: Aile birleşimi vizelerinde

Ek Belgeler: Konsolosluk tarafından istenebilecek özel evraklar

Not: Her ülkenin konsolosluğu kendi koşullarına göre farklı ek belgeler talep edebilir. Örneğin ABD vizesi için DS-160 formu ve mülakat randevusu, Schengen ülkeleri için seyahat sağlık sigortası ve konaklama belgeleri mutlaka zorunludur.

Kaynak: İHA