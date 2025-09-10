Apple’ın Yeni Amiral Gemisi iPhone 17 İle iPhone 16 Arasındaki Fark Ne? İşte Artıları ve Eksileri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple, dün merakla beklenen iPhone 17 serisini görücüye çıkardı. Yeni modelin en çok öne çıkan yenilikleri arasında 120Hz ProMotion ekran, 48 Megapiksel ultra geniş kamera ve A19 çipi yer aldı. Kullanıcıların aklındaki en büyük soru ise şu: iPhone 17, iPhone 16’ya göre gerçekten fark yaratıyor mu? İşte iPhone 17 ile iPhone 16 karşılaştırması...

EKRANDA BÜYÜK SIÇRAMA

Tasarım tarafında iPhone 16 ile benzer bir çizgi izleyen iPhone 17, en büyük farkı ekranında ortaya koyuyor. iPhone 16’daki 60Hz yenileme hızına karşılık yeni modelde 120Hz ProMotion ekran yer alıyor. Bu sayede menü geçişlerinden uygulama performansına kadar her şey çok daha akıcı görünüyor. Ayrıca parlaklık seviyesi artırılarak dış mekân kullanımı kolaylaştırıldı.

KAMERA VE TASARIM DETAYLARI

Arka tarafta dikey kamera düzeni korunurken, ultra geniş lens 48 Megapiksel seviyesine çıkarıldı. Ön tarafta ise 18 Megapiksel Center Stage kamera bulunuyor. Bu da hem fotoğraf hem video deneyiminde ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Yeni Ceramic Shield 2 teknolojisiyle telefon, çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı hale getirildi.

PERFORMANS VE PİL

Yeni A19 çipiyle donatılan iPhone 17, 8 GB RAM ile birlikte daha verimli bir performans sunuyor. Depolama kapasitesi artık en düşük 256 GB’tan başlıyor. Pil ömrü de dikkat çeken yeniliklerden: iPhone 17, 30 saatlik video oynatma süresine ulaşıyor. Yeni 40W hızlı şarj adaptörü sayesinde cihaz yalnızca 20 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine çıkabiliyor. Qi2 desteğiyle kablosuz şarj da daha verimli hale getirildi.

RENK SEÇENEKLERİ VE FİYAT

Yeni model siyah, lavanta, sis mavisi, ada çayı ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Türkiye’de başlangıç fiyatı 77 bin 999 TL olarak açıklanan iPhone 17, 512 GB versiyonda 89 bin TL’ye çıkıyor. Serinin tepe modeli iPhone 17 Pro Max ise 119 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GEÇİŞ YAPMAYA DEĞER Mİ?

iPhone 17, uzun süredir standart modellere gelmeyen yenilikleri sonunda getiriyor. 120Hz ekran, daha güçlü kameralar, geliştirilmiş pil ve hızlı şarj özellikleriyle amiral gemisi deneyimini çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. iPhone 16, güçlü donanımına rağmen artık eski görünüyor. iPhone 17 ise aynı fiyata iki kat depolama sunmasıyla öne çıkıyor.

IPHONE 17 FİYAT LİSTESİ

iPhone 17 256 GB - 77 bin 999

iPhone 17 512 GB - 89 bin 999

iPhone 17 Air 256 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 17 Air 512 GB - 109 bin 999

iPhone 17 Air 1 TB: 121 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 256 GB - 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB - 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro 1 TB - 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB - 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB - 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB - 168 bin 999 TL

